В штабе НАТО сильно нервничают и переносят сроки саммита

Генсек альянса Йенс Столтенберг был абсолютно уверен, что встретится с Хиллари Клинтон в новом здании НАТО в Брюсселе, пишет автор немецкого издания Spiegel . Однако, в связи с избранием Трампа президентом США, планы поменялись. Издание в субботнем номере утверждает со ссылкой на свои источники, что Североатлантический альянс, озабоченный возможной позицией избранного президента США Дональда Трампа, намерен перенести свой январский саммит на лето.

«После избрания Трампа Альянс решил экстренно перенести на лето первоначально запланированный на начало года саммита глав государств и правительств», - говорится в статье.

Нигде избрание Дональда Трампа президентом США не вызывает такой большой тревоги, как в НАТО. Поэтому руководство блока решило выждать и дать новому хозяину Белого дома время, чтобы определиться со своей политикой в отношении НАТО. Журнал ссылается на секретный доклад штаба Йенса Столтенберга, в котором описываются вероятные сценарии новой администрации.

Среди них - то, что новый президент может аннулировать согласие на ротацию американских солдат в Восточной Европе; сократить американский контингент в Европе и, что рассматривается как наиболее приемлемое, - будет лишь требовать, чтобы европейцы увеличили расходы на свою безопасность. Такие требования звучали уже и от старой администрации.

Однако, несмотря на переносы сроков саммита, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил приглашение победителю выборов президента США Дональда Трампа на саммит альянса в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте альянса.

"Поздравляю Дональда Трампа с его избранием на пост следующего президента США. И я с нетерпением ожидаю совместной работы с избранным президентом Трампом...Я с нетерпением жду встречи с господином Трампом и буду рад приветствовать его в Брюсселе на саммите НАТО в следующем году", - заявил Столтенберг.

Как видим, в приглашении дата встречи Столтенберга с Трампом не приведена, говорится лишь «в следующем году».