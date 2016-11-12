Главная

Украинский парламент решительно требует безвиз с Евросоюзом

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 18:21 Новость: тема тэги гео
bezviz
Депутаты Верховной рады готовят и на следующей неделе направят свое обращение в Европейский Совет с требованием выполнить условия соглашения по визовой либерализации. Об этом сообщает пресс-служба Блока Петра Порошенко.

Первый зампред ВР, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко по этому поводу заявила: «Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского Меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от Европейского Союза ответственной позиции и политики».

Естественно, Геращенко не преминула напомнить, что украинские вояки грудью защищают Европу на Донбассе. «Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности. Поэтому мы ожидаем от вас ответственности и выполнения вашей части Соглашения», - подчеркнула она.

А еще выразила удивление тому, что неблагодарная Европа хочет ввести в Соглашение «механизм приостановления» безвизового режима с Украиной, если тот все же будет принят. «Однако, когда мы принимали план визовой либерализации, в нем не было предусмотрено никакого механизма приостановления, - подчеркнула Геращенко. - Поэтому на следующей неделе, украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому Совету в котором будет требование, чтобы Европейский Союз выполнил свою часть соглашения по визовой либерализации».

Напомним: президент Украины Порошенко заявил, что безвиз с Европой будет объявлен 24 ноября 2016 года, однако в Евросоюзе заговорили уже о марте 2017...

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет