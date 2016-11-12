Главная

В воскресенье главы МИД стран-членов Еаросоюза будут ужинать без Бориса Джонсона

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 19:03 Новость: тема тэги гео
Boris
По инициативе главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, которую поддержала глава европейской дипломатии Фредерика Могерини, в воскресенье в Брюсселе должен состояться рабочий ужин глав МИД 28 стран-членов Евросоюза, экстренно организуемый в связи с избранием Дональда Трампа президентом США.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о неизбежности создания европейской армии, поскольку в будущем США вряд ли будут заботиться о безопасности Европы.

"Избрание Трампа ставит целый ряд вопросов, и я ожидаю, что министры, в том числе, обсудят возможные последствия избрания Трампа для европейской политики в области безопасности и обороны", — сказал в четверг дипломатический источник в Брюсселе.

Напомним: Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что США тянут на себе бюджет НАТО, и он ожидает, что европейцы увеличат свою долю расходов.

Инициатива проведения экстренной встречи не встретила единодушного одобрения. Тпк, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил не принимать участие в экстренной встрече Совета Евросоюза по иностранным делам, созванной в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил в интервью агентству Sputnik представитель британского МИД.

"Министр иностранных дел не будет участвовать в созываемой в воскресенье встрече. Есть обычная встреча Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, где может быть обсужден ряд проблем в нормальном режиме. Мы не видим необходимости в дополнительном совещании в воскресенье, потому что выборы в США были давно зафиксированы. Имел место быть акт демократии, там переходный период, и мы будем работать с нынешней и будущей администрацией для обеспечения наилучших результатов для Британии", — сказал агентству представитель британского МИД.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет