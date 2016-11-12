В воскресенье главы МИД стран-членов Еаросоюза будут ужинать без Бориса Джонсона

По инициативе главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, которую поддержала глава европейской дипломатии Фредерика Могерини, в воскресенье в Брюсселе должен состояться рабочий ужин глав МИД 28 стран-членов Евросоюза, экстренно организуемый в связи с избранием Дональда Трампа президентом США.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о неизбежности создания европейской армии, поскольку в будущем США вряд ли будут заботиться о безопасности Европы.

"Избрание Трампа ставит целый ряд вопросов, и я ожидаю, что министры, в том числе, обсудят возможные последствия избрания Трампа для европейской политики в области безопасности и обороны", — сказал в четверг дипломатический источник в Брюсселе.

Напомним: Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что США тянут на себе бюджет НАТО, и он ожидает, что европейцы увеличат свою долю расходов.

Инициатива проведения экстренной встречи не встретила единодушного одобрения. Тпк, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил не принимать участие в экстренной встрече Совета Евросоюза по иностранным делам, созванной в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил в интервью агентству Sputnik представитель британского МИД.

"Министр иностранных дел не будет участвовать в созываемой в воскресенье встрече. Есть обычная встреча Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, где может быть обсужден ряд проблем в нормальном режиме. Мы не видим необходимости в дополнительном совещании в воскресенье, потому что выборы в США были давно зафиксированы. Имел место быть акт демократии, там переходный период, и мы будем работать с нынешней и будущей администрацией для обеспечения наилучших результатов для Британии", — сказал агентству представитель британского МИД.