Дончане передали жителям Кисловодска 70 черенков роз

Донецк многие десятилетия называют городом миллиона роз. И это правда: даже во время войны, объявленной Киевом Донбассу жители выращивают саженцы роз, разбивают клумбы и ухаживают за цветами.

В это трудное время россияне, в том числе и жители Ставропольского края, не оставили Донбасс, обстреливаемый украинскими оккупантами. В субботу, 12 ноября в Парке кованых фигур столицы ДНР в дар жителям города Кисловодска были переданы более 70 черенков роз в знак благодарности за помощь и поддержку.

«Этот проект был задуман несколько месяцев назад. Мы очень благодарны Российской Федерации за оказанную нам помощь, и у нас возникло предложение под патронатом Главы Республики Александра Захарченко: передать черенки роз в разные города России. Роза — это символ Донецка, и мы решили в знак благодарности сделать это», - рассказал заместитель руководителя Администрации Главы ДНР Игорь Мартынов.

«Город Донецк всегда был рад гостям, всегда был рад сотрудничеству. Наш город всегда славился гостеприимством, чистотой и красотой. Особенные слова благодарности хочется сказать нашим коммунальным службам, ответственным за это направление», - отметил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Теперь розы прифронтового Донецка зацветут в российских городах, символизируя единство и стремление к миру.