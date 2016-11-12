Бежать любой ценой: в Европе разоблачили сеть нелегальной миграции украинцев

Нет обещанного безвиза, нет ассоциации Украины с Евросоюзом, нет работы, нет будущего, есть сплошной майдан, среди которого приходится выживать. Поэтому украинцы в поисках лучшей доли все чаще стремятся покинуть страну любой ценой. А ушлые «предприниматели» делают на этом прибыльный гешефт.

В аэропортах Испании, Голландии, Франции, Бельгии, Португалии в результате операции Национальной полиции Испании и Пограничной службы Польши вместе с Европейским центром по делам нелегальной перевозки мигрантов Европола и правоохранителей еще ряда стран арестованы 115 человек, среди которых как организаторы преступного бизнеса по переправке нелегальных мигрантов, так и их клиенты.

По сообщениям зарубежных СМИ, крупная международная организованная преступная группировка (ОПГ) оказывала услуги гражданам Украины по переселению в Великобританию и Ирландию. ОПГ работала комплексно: искали клиентов, обеспечивали их поддельными документами, как правило, паспортами граждан Польши или прибалтийских республик, авиабилетами, сопровождали в ходе передвижения по Евросоюзу с предоставлением жилья и необходимых виз, в конечно пункте встречали и помогали с расселением.

По предварительным данным, преступникам удалось переправить из Украины в Британию и Ирландию около 6000 человек.