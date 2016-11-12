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Пытаясь пересечь линию соприкосновения на Донбассе вне украинского КПП, под огнем ВСУ погиб подросток

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 20:27 Новость: тема тэги гео
elenovka
Об этом в субботу, 12 ноября, на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Трагедия произошла в районе села Еленовка, где весной нынешнего года украинские силовики обстреляли КПП с находящимися там мирными жителями. Тогда под минометным огнем погибли шесть человек, в том числе — беременная женщина.

«Хотелось бы отметить, что украинская сторона продолжает устраивать провокации в районах контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Периодические обстрелы и неправомерные задержания местного населения украинскими силовиками приводят к тому, что часть граждан пытается попасть на территорию республики в обход пунктов пропуска, несмотря на смертельную опасность. Так, вчера в районе Еленовки при попытке попасть на территорию Республики в результате обстрела погиб 16-летний юноша. Назовем это не случайностью, а планомерным убийством», — сказал Басурин.

Подробности гибели подростка таковы: мальчик попал под минометный огонь украинских силовиков при попытке обойти их контрольно-пропускной пункт.

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