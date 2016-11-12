Украинский Геническ снова просит тепла у России

В январе этого года власти Геническа Херсонской области, что на юге Украины, попросили российскую сторону поставлять в город и район газ в связи с холодами. Путин, рассмотрев это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности поставок газа, чтобы помочь жителям Геническа пережить сильные морозы. Не прошло и 10 месяцев, как история со снабжением газом Геническа повторяется.

Главы Крыма Сергей Аксенов доложил Владимиру Путину, что жители Геническа и Генического района вновь попросили Россию о поставках природного газа.

Президент России Владимир Путин распорядился вновь помочь с поставками газа в украинский город Геническ, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе. "Помочь нужно, — заявил он, отвечая на соответствующую просьбу главы Крыма Сергея Аксенова. — Сделайте все то же самое" (как и в прошлом году — ред.).

Путин уточнил у Аксенова информацию о том, заканчивает ли компания "Черноморнефтегаз" подключение к магистральным газопроводам. "Так точно", — ответил ему глава Крыма.

Аксенов напомнил, что в прошлом году по поручению Путина замерзающий город был обеспечен газом и теплом. "Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, обостряется ситуация прошлого года, когда люди остались без тепла", — отметил он.

"Сегодня ситуация такая же критическая. При поставках прошлого года образовалась задолженность в 18 миллионов рублей, задолженность до сих пор не погашена, — подчеркнул Аксенов. — Но поскольку ситуация там критическая, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки".

Президент РФ заметил, что "надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями".