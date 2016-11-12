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В Донецке задержаны члены украинской националистической организации, которая заявила, что это она убила «Моторолу»

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 21:12 Новость: тема тэги гео
divizion
В результате проведенных Министерством государственной безопасности (МГБ) ДНР оперативно-розыскных мероприятий, в пятницу, 11 ноября, в Донецке задержаны шесть активных членов украинской националистической организации «Misanthropic Division».

Напомним: в соцсети лидеры этой организации заявили, что берут на себя ответственность за убийство легендарного командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, более известного на Донбассе под позывным «Моторола». Об этом сообщает пресс-служба МГБ ДНР.

Сейчас в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности. Активисты «Misanthropic Division» поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории ДНР.

МГБ Республики документирует роль каждого из участников в противоправной деятельности, в том числе попыток дестабилизации ситуации в ДНР и ЛНР, предпринимаемых украинскими националистами по заданию первого заместителя председателя СБУ – руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника УСБУ по Донецкой области Александра Куца.

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