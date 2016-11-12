Кина не будет: на Украине начали запрещать иностранные фильмы о России, где есть хоть намек на «положительность русских»

После запрета огромного количества фильмов и сериалов российского производства, Госагентство по вопросам кино Украины принялось за иностранные киноленты, в которых Россия представлена в положительном свете. Украинские чиновники запретили выпуск в прокат немецкого фильма "Tschiller: Off Duty" («Безбашенный Ник) о торговле людьми, в котором сотрудники Федеральной службы безопасности России представлены в качестве положительных героев.

Как сказал первый зампредседателя Госагентства по вопросам кино Украины Сергей Неретин, запрет любых фильмов, где бы они не были произведены, «осуществляется в соответствии с украинским законодательством. Фильмы, где есть положительные работники российской ФСБ, мы запрещаем, невзирая на страну-производителя».

Отметим, что главный герой фильма, роль которого исполняет немецкий актёр Тиль Швайгер, едет в Москву для спасения дочери, похищенной торговцами людьми, где ему помогает майор российской спецслужбы, представленный положительным героем.