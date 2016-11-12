Инфовойна Савика Шустера с Печерским судом Киева на просторах Фейсбука

Пресс-службы суда на странице в Facebook сообщила, что Печерский районный суд Киева опровергает заявление директора канала "3S.tv" Павла Елизарова о предоставлении разрешения на обыск жилья и студии журналиста Савика Шустера. В субботу Елизаров написал на своей странице в Facebook, что Печерский районный суд Киева вынес постановление об обыске жилья и телестудии Шустера.

"Были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающиеся предоставления или возвращения финансового кредита, предоставленного Шустеру по договору займа. Таким образом, в производстве суда ходатайств органов предварительного расследования или прокурора о предоставлении обыска, касающиеся Савика Шустера, не находилось", — говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook.

В рамках досудебного расследования, в связи с известными ранее деталями, гражданин Канады Савик Шустер восемь лет назад взял кредит на 1,34 миллиона евро и не оплатил его вовремя.

Ранее налоговая инспекция штрафовала телестудию журналиста Шустера за несвоевременную подачу отчетной документации. Также украинские власти лишали журналиста права на работу на Украине, однако позднее он восстановил такое право решением Госслужбы занятости.