ЛНР: подробности страшного ночного обстрела города Брянка

Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) совместно с наблюдателями ОБСЕ зафиксировали страшные разрушения в городе Брянка (ЛНР), нанесенные обстрелами ВСУ в ночь на субботу,12 ноября. В общей сложности со стороны ВСУ было выпущено более 220 артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра. По сообщениям с места, ВСУ били и из РСЗО «Ураган».

Жители рассказали представителям СЦКК и ОБСЕ, что жилой массив Краснополье впервые с начала боевых действий в Донбассе подвергся обстрелам. При этом они предположили, что целью ВСУ была именно электроподстанция.

«Вся ночь была громкой. Никто не спал. Это последним выстрелом попали в наши дома, а били конкретно по подстанции», - рассказал житель попавшей под обстрел улицы Свободы Григорий. «Я понимаю, что война и стреляют, но как эти обстрелы объяснить, кроме как тем, что там фашисты, для которых мы не люди», - добавил он.

«Сегодня летали снаряды всю ночь. В два часа ночи встала внучку покормить — ей два года. И тут прилетел снаряд, раздался грохот, полетели стекла. Я ее взяла в охапку вместе с одеялом и бросила мужу в подвал. И там сидели, - рассказывает хозяйка одного из поврежденных обстрелом дома Надежда Василевская.

Хозяин другого дома - № 8 по улице Оборонной- Алексей сообщил, что в результате обстрелов ВСУ его сын Иван потерял глаз и сейчас находится на операции в Луганске. «Сын, когда одевался, тогда его и накрыло, стекла посыпались, порушилось все. Когда стихло, я уже в подвале был, а он в крови весь ко мне прибежал»...

Жертвой ночного обстрела стал пожилой мужчина, еще один мирный житель ранен; повреждены электроподстанция и газопровод.

В результате прямого попадания двух артснарядов калибра 152 мм на территорию подстанции «Краснополье» огнем и осколками были повреждены два трансформатора и отключены от энергоснабжения населенные пункты Чернухино, Зоринск, Краснополье, Комиссаровка, Еленовка, Анненка, Вергелевка, Ломоватка, Байрачки, Центральный, Софиевка, Молодежный, Червоный Прапор, Миус, Круглик, Чернухинская птицефабрика. Из-за обстрела были обесточены шахты «Вергелевская», «Ломоватская» и «Никанор-Новая», заблокированными под землей оказались более 40 горняков. К середине дня 12 ноября все они благополучно поднялись на поверхность.