Первая жертва е-деклараций: в Запорожье ограбили дом прокурора, в котором он хранил наличными 100 тысяч долларов
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Первая жертва е-деклараций: в Запорожье ограбили дом прокурора, в котором он хранил наличными 100 тысяч долларов
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
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