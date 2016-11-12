Первая жертва е-деклараций: в Запорожье ограбили дом прокурора, в котором он хранил наличными 100 тысяч долларов

Электронные декларации украинских чиновников стали поводом пристального внимания криминалитета. Первые жертвы этого внимания уже появились. Частный дом, в котором проживает руководитель Запорожской местной прокуратуры Роман Мазурик с семьёй, подвергся разбойному нападению.

Несколько человек в камуфляже, с оружием и в масках ворвались в дом к прокурору, отняли у него ключи от машины BMW X5, а также украли значительную сумму денег и имущества.

Одна из главных версий следствия — на дом напали из-за того, что прокурор обнародовал информацию об имуществе в электронной декларации. Согласно е-декларации Мазурика, он хранил наличными дома более $ 100 тыс.

Сам Роман Мазурик известен тем, что всего за три года после окончания юридического вуза сделал головокружительную карьеру. Он поднялся по служебной лестнице и дорос до прокурора, несмотря на то, что среди всех претендентов на эту должность показал самое низкое знание законов. Отец Романа Мазурика ранее занимал должность заместителя прокурора области.

За эти годы состояние Мазурика-младшего росло, как на дрожжах. Загородный отель, квартиры в Киеве, три иномарки, фермерское хозяйство… Словом, грабители отхватили жирный кусок и скрылись.