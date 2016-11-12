"Театр марионеток"

После выборов президента США СМИ подводят итоги. Журналисты обратили внимание на метаморфозы, которые случились в ходе этого мероприятия. И дело оказалось не только в изменяющейся позиции украинских политических марионеток, которые полностью зависят от благосклонности американской администрации. Это касается и политиков, чей рейтинг повыше. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон называл Дональда Трампа сумасшедшим, однако теперь он готов работать с этим "сумасшедшим" по вопросам глобальной стабильности.

Президент Боливии Эво Моралес заявлял, что Трампу необходим психиатр, однако теперь он готов совместно бороться с расизмом и сексизмом. Президент Венесуэлы Мадуро называл Трампа бандитом, а затем поспешил передать свои поздравления этому "бандиту". Он сделал это не прямо, а через Госсекретаря США Джона Керри. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, называл Трампа угрозой для своей страны, однако, уже согласовал в телефонном разговоре с этой "угрозой" свою встречу. До этого мексиканский президент заявлял, что "таким же путем пришли к власти Муссолини и Гитлер".

Президент Франции Франсуа Олланд, у которого, по его словам, поступки Трампа "вызывали тошноту", поздравил республиканца с победой и предложил определиться со встречей, чтобы как можно скорее начать диалог в "свете совместных интересов". Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, называвший Трампа «проповедником ненависти», теперь призвал своих сограждан уважать итоги американских выборов. Для европейских политиков результаты выборов в США вообще оказались настолько неожиданными, что потребовалась отдельная встреча глав МИД ЕС, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Матео Ренци, премьер-министр Италии, ранее считал, что Трамп - это человек, который «много занимается запугиванием». Теперь итальянский чиновник желает Трампу всего наилучшего, поскольку у Италии и США "крепкая дружба". Папа Римский Франциск полагал, что человек, "который думает только о строительстве стен, а не о строительстве мостов, не может быть христианином". Теперь он желает новому американскому президенту всего хорошего, в том числе, "создать действительно эффективное правительство".

Председатель Евросовета Дональд Туск считал (думая вероятно о себе), что "один Дональд — это уже больше, чем нужно». Теперь Туск предлагает принять его искренние поздравления. Тем более, что "укреплять трансатлантические отношения сейчас важнее, чем когда-либо». Мартин Шульц, президент Европарламента считал, что «Трамп — это проблема не только для Евросоюза, но и для всего мира. И если в Белый дом въедет человек, который ничего не понимает, значит, критическая точка достигнута». Теперь Шульц лишь призывает уважать результаты выборов американского народа.

Принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль-Сауд , обращаясь к Трампу на этапе подготовки к выборам, заявлял: «Вы — позор не только для Республиканской партии, но и для всей Америки. Выйдите из президентской гонки, поскольку вы все равно никогда не выиграете». Теперь тот же политический персонаж заявляет, что "какими бы ни были прошлые разногласия, Америка сказала свое слово». Он шлет Дональду Трампу свои «поздравления и наилучшие пожелания».

Выводы? Люди, которых очень часто показывают в новостях по телевизору, по своему качеству не более, чем марионетки. Некоторые из них поумнее, иные - менее умные. Эти люди (с разной долей вдохновения и таланта) просто играют свои роли. Ценится же в политике в основном только сила. Соглашения и обещания выполняется лишь до тех пор, пока есть страх их невыполнения. Если что-то вдруг меняется, многие политические персонажи ведут себя примерно так, как ведут себя в стае (себе подобных).

Это еще раз на тему каких - либо политических гарантий. Оказалось, что многие "влиятельные люди" вращаются как флюгер под американским ветром. Куда этот ветер подует, ту они и поворачиваются. Именно за то, чтобы все были такими, и вела борьбу уходящая американская администрация. Америке нужны «политические официанты» в дорогой одежде, которые сервируют столы и убирают грязную американскую посуду. Как только дело сделано, назначаются очередные «плохие парни».

Лишь только выяснилось, что победил не тот, на кого было приказано ставить, обслуга немного растерялась. Это, конечно, временное. Однако, с приходом Трампа мировое "политическое шоу" будет продолжено в более динамичном варианте. Для того его и выбрали.