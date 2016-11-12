Ответственность за взрыв в святыне Шах-Нурани взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Ответственность за взрыв в святыне Шах-Нурани взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
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