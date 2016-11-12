Ответственность за взрыв в святыне Шах-Нурани взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

Телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе спасения передает, что число жертв взрыва на территории храма на юге Пакистана увеличилось до 52 человек, более 100 получили ранения,

Напомним: взрыв произошел в субботу во внутреннем дворе храма в провинции Белуджистан во время церемонии, когда на его территории находились не менее 500 человек. Ранее сообщалось о 25 жертвах, затем по разным источникам это количество возросло до 30, ещё позже сообщили о 43 жертвах.

Как сообщало агентство Рейтер, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".