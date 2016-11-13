Санкт - Петербург как европейский город

Санкт - Петербург - это Европа. Это географическое понятие подкрепляется предположениями о том, что в пятимиллионном мегаполисе сейчас проживает (дополнительно) около одного миллиона выходцев из Средней Азии. Примерно столько же мигрантов приехало во всю Европу в течение 2015 года. Исследователи отмечают, что переселенцы приносят в город на Неве не только рабочие руки, но и свой жизненный уклад, культуру и мировоззрение. Марина Чернышова-Мельник подробно исследовала тему.

По ее наблюдениям мигранты живут в основном в домах с "неразвитой инфраструктурой" в так называемых "спальных районах". Если это центр - тогда в их распоряжении дома без особых удобств и коммунальные квартиры. В городе уже есть так называемые "азиатские кварталы" и микрорайоны, к которым автор отнесла так называемую «Апрашку», Сенной и Торжковский рынки. Живут мигранты обычно по 3-4 человека в комнате, 2-3 комнатные квартиры зачастую превращены в "общежития".

Гости российской "культурной столицы" стараются устраиваться в рамках землячеств. Те, кто работает на стройках, как правило, проживают в вагончиках при строительстве. Стройка заканчивается и им автоматически приходится искать новое место жительства. По российским официальным данным в 2015 году в Российскую Федерацию прибыло не менее 220 тысяч переселенцев из Средней Азии, что составило 36,8% от общего числа прибывших иностранцев.

Исследователи, отвечая на вопрос, почему выходцы из Средней Азии едут в Россию, а не в Европу, замечают, что здесь им комфортнее. Важным фактором является знание местного языка (в данном случае, русского). Точно также выходцы из Индии и Пакистана предпочтут Великобританию, а не Германию. В Европу выходцы из обеспеченных слоев среднеазиатских государств едут в основном только за образованием. Самые обездоленные мигранты в Санкт-Петербурге селятся на территориях бесхозных и аварийных домов, заброшенных предприятий. В таких зданиях создаются "нелегальные общежития", которые с использованием коррупционных схем постепенно превращаются в "этнические гетто".

В Ленинградской области мигрантов меньше, ввиду значительно меньшего количества рабочих мест. Там в основном переселенцы трудятся на рынках, в мелких магазинах или ларьках и летом используются как строительные рабочие в частном секторе. Область привлекает мигрантов в основном ценами аренды жилой площади. Проживая на территории России, уроженцы Средней Азии стараются не раствориться, а сохранить свою национальную идентичность и особенности быта. Они посещают мечети, отмечают свои религиозные праздники. Верны своей традиционной кухне, которая постепенно вытесняет местный общепит, потому что оказывается более дешевой и качественной.

Землячества в Санкт-Петербурге сумели создать свою собственную "систему самообслуживания" в которую входят общежития, неофициальные детские сады, кафе, рестораны, торговые точки, службы такси, автомастерские и мойки, агентства по предоставлению различных услуг. В перспективе - развитие частных предприятий и банков.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин считает, что мир, создаваемый иностранцами на территории этого города - не альтернатива, а всего лишь дополнение. То, что происходит в мегаполисе, по его мнению, это "естественный, закономерный процесс". Абашин уверен, что мигранты пока не участвуют широко в жизни города, потому что в России действуют слишком сложные правила легализации, плюс мигранты опасаются полицейских и "националистов". При этом мигранты работают в очень интенсивном режиме, рабочие смены достигают 16 часов, часто без выходных и социальных пособий.

Исследователи отмечают существенное структурное изменение качества трудовой миграции в Санкт - Петербурге. В мае-июне 2016 года по данным ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области гражданам Узбекистана было выдано 69 356 патентов на работу, гражданам Таджикистана - 27 357; Туркменистана - 13. Для граждан Казахстана и Киргизии этих документов не требуется. Граждане Украины в это же время получили 8 898 патентов, Молдовы - 2 986, Азербайджана - 1260. Итого, если посчитать Узбекистан, Таджикистан, Украину, Молдову и Азербайджан, то получится в этом сегменте 109 857 патентов за два месяца. А за год? 659 142(?).

Из этого количества: Узбекистан - 63,1%; Таджикистан - 24,9%; Украина - 8,1%; Молдавия - 2,7%; Азербайджан - 1,2%. Таким образом, из 100 человек указанного списка стран, 88 человек прибыли из Узбекистана и Таджикистана. Отметим также, что работодатели имеют свойство нанимать иностранцев неофициально, чтобы не платить налогов.

Одним словом, автор коснулась действительно множества интересных тем, за исключением того, как именно массовая миграция влияет на уровень преступности. Насколько массовая миграция влияет на общую ситуацию по уголовным преступлениям, масштабам распространения наркотиков или увеличивающегося объема теневых доходов от использования проституции. Эта тема не освещалась. Точно также не освещалось, как именно все это скажется в перспективе на всех остальных жителях этого города и их детях. Возможно, что, как и в Германии, подобная информация является в России закрытой.

Подытоживая тему, отметим, что в российских государственных СМИ не следовало бы слишком часто сокрушаться тому, как европейцы не могут справиться со своим миграционным кризисом. Хотя бы потому, что европейский и российский кризис (о котором пока не говорят) кое-чем похожи. Европейский уровень материального потребления привлекает мигрантов со всего мира. Однако, учитывая тот факт, что Россия является восточной частью Европы, процессы в этой части мира похожи. Да, мигранты в России и Европе отличаются своим происхождением, а уровень жизни отличается в Европе и России. Однако, не отличается сам смысл миграционного процесса.

Можно, конечно, назвать это глобализацией, однако у этой глобализации всегда есть причины и следствия. Сейчас глобализация проявляется следующим образом: население Украины и Прибалтики сокращается, также как сокращается и население российских сельских поселений. Российские крупные "резиновые города" растут. За счет прибывающих в поисках работы из российских более мелких населенных пунктов и мигрантов из соседних стран. Однако, российская деревня при таком социально-экономическом укладе скоро окончательно иссякнет.

Миграционные темы России и Европы похожи. В таком случае, очень похожи и вероятные непростые перспективы Европейского Союза и Российской Федерации. Если реально не обращать внимания на миграционные вопросы, тогда то, что происходит сейчас в Алеппо, может оказаться через непродолжительное историческое время актуальным и для российских мегаполисов.

Не понимать элементарных вопросов, занимаясь государственными делами, как сказали бы в древнем Китае, является «верхом негуманности». В том случае, если дело не в непонимании, а в либерализме, тогда, говоря научным языком, это по факту социально-политическая программа.