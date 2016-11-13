Сводка событий в Сирии за 12 ноября 2016 года

Авианосная группа ВМФ России, включающая авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и атомный ракетный крейсер "Петр Великий", достигла берегов Сирии. Тренировки пилотов палубной авиации проводятся ежедневно.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 929. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 35 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (15), Латакия (1) и Хама (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

«У меня есть отличный от многих других людей взгляд в том, что касается ситуации в Сирии», — сказал Трамп в интервью Wall Street journal. Он предложил уделить более пристальное внимание борьбе с ИГ, а не попыткам свергнуть Асада.

«Сирия ведет борьбу с ИГ, и мы хотим избавиться от ИГ. Россия сейчас находится в тесном союзе с Сирией, и теперь у нас есть Иран, который становится еще более сильным благодаря нам и который является союзником Сирии… Теперь мы поддерживаем повстанцев против Сирии, и у нас нет понимания, кто эти люди. Если США нападут на Асада, то это приведет к борьбе с Россией», — сказал Трамп.

В интервью журналу Politico, Трамп заявил: "Я скажу генералам, чтобы они вытряхнули душу из террористов. Неправильная политика Обамы привела к их усилению. У США есть более важные проблемы, нежели Асад".

Главным условием введения очередной гуманитарной паузы в Алеппо является готовность гуманитарной миссии ООН в Сирии к организации доставки в восточные кварталы гуманитарной помощи и эвакуации оттуда раненых и больных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что до этого все обещания ООН о договоренности с боевиками в Алеппо по поводу паузы были "просто словами". Гуманитарный кортеж все время обстреливали. Кроме того, все дороги к городу оказывались заминированными.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура потребовал от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» покинуть восточную часть Алеппо.

Стаффан де Мистура подчеркнул, что мировое сообщество осуждает гибель людей в восточной и западной частях сирийского города и сейчас организация работает над планами по выводу населения и террористических группировок из Алеппо. «Мы требуем остановки любых военных действий в восточной и западной частях Алеппо и убеждены, что «ан-Нусра», которая является террористической группировкой, должна покинуть Алеппо», — заявил де Мистура.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) смог «протащить» антисирийское решение, основанное на неубедительных выводах по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, сообщили в МИД России.

«11 ноября в ходе сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге в результате многоходовой комбинации с активным использованием фактора «региональной солидарности» группе государств-членов удалось протащить антисирийское решение, основанное на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в этой стране», - говорится в сообщении на сайте МИД.

«По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной», - сообщили в МИД.

В связи с этим решением МИД выразил глубокое сожаление и тревогу.

«Одна из самых авторитетных и успешных организаций в сфере разоружения и нераспространения ОМУ, получившая в 2013 году за химическую демилитаризацию Сирии Нобелевскую премию мира, усилиями известной группы стран, одержимых идеей смены правительства в Дамаске, превращается в инструмент политико-экономического давления и шантажа. Уроки трагических событий вокруг бывшей Югославии, Ирака и Ливии, похоже, не пошли впрок, хотя многие нынешние и бывшие «сильные мира сего» их публично признали», - заявили в МИД.

Американские офицеры, убитые в Иордании в начале ноября, работали в рамках программы ЦРУ по подготовке боевиков сирийской оппозиции, сообщает газета "Вашингтон Пост".

В Алеппо в результате взрыва артиллерийского снаряда погиб корреспондент иранской телерадиокомпании "Вещание Исламской Республики" Мохсен Хазаи, оператор телеканала ранен.

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил, что его брат участвует в боевых действиях на территории Сирии.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Бувейда и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п Ансар, кварталы Лерамон, Дахия-эль-Асад, Маньян, «1070», школу Хикма, станцию сотовой связи «Сириятел», военную академию Эль-Асад, крепость Алеппо, районы картонной фабрики и торгового центра «Кастелло» в городе Алеппо.

В результате обстрела квартала Ас-Сулеймания погибли трое мирных жителей, среди них 2 женщины, ранено - 12 человек. В кварталах Аль-Фуркан и Аль-Адамия, в результате обстрела боевиками ранено 3 человека.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Продолжается наступление правительственных сил (Фото 2, вложенный файл). Войска Сирии и ополчение выбили террористов из квартала Аль-Асад на западе Алеппо. От боевиков очищена территория картонной фабрики и районы Аль-Макатеб и «3000».

САА атакует позиции боевиков в районе Рашидин.

На юге провинции САА освободила н.п. Хирбет-аз-Зувия и Кафр-Хаддад.

ВКС РФ атаковали боевиков западнее Алеппо в районе н.п. Dara Izza, который является основным перевалочным пунктом для джихадистов.

Протурецкие боевики продолжают наступление в северо-восточной части провинции в направлении города Эль-Баб, ими взяты н.п. Aqdash, Аль-Шуайб, Аль-Кван и Хаджи Куса.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила два тактических подразделения, три боевые позиции, систему тяжелого оружия (?) и транспортное средство ИГ.

Идлиб. Боевики коалиции «Джейш-аль-Фатх» убили четырех местных жителей, в том числе одну женщину по обвинению в сотрудничестве с правительством САР.

ВВС САР атаковали боевиков на севере провинции. Целью налета стали батареи террористов на подступах к н.п. Эль-Фуа и Кефрая.

ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по выявленным позициям боевиков в районе н.п. Серакиб, Хан Шейхун и Маарат аль-Нуман.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли гору Абу-Али.

Хама. В национальную больницу н.п. Махарда передано около 200 кг гуманитарных грузов.

Террористы обстреляли н.п. Джарджиса и ТЭС в населенном пункте Махарда.

В населённом пункте Аль-Каира военнослужащие отразили нападение террористической ячейки на военный объект.

Хомс. ИГиловцы безрезультатно атаковали населённые пункты Хвейсис и Джубб-аль-Джара.

К востоку от города Пальмира вертолёты ВКС РФ совершили ряд рейдов на позиции террористов ИГ в населённых пунктах Сухна, Тейба и Арак.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Дума и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись Джобар, Хауш-Насри, Арбил и Кабун.

Командование САА обратилось к боевикам ИГ и «Джебхат ан-Нусры» с требованием покинуть лагерь беженцев Ярмук в течение месяца.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд, и на западных окраинах лагеря Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение у н.п. Хирбет-Авадия.

Боевики обстреляли н.п. Осман.

Кунейтра. В районе высот Тель Кабаа Аль-Хамрия и Теллет Саид Бадрия, а также вблизи Джеббата Аль-Хашаб уничтожено несколько боевиков.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила шесть нефтяных скважин ИГ.

Ракка. Отряды «Сирийских Демократических Сил» продолжают наступление в направлении Ракки. Отряды SDF очистили от боевиков н.п. Sheikh Hasan, Siran и Alghazali.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 5 тактических единиц; две боевые позиции, две машины РСЗО и повредила маршрут поставок ИГ.