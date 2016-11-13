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В Молдавии начался второй тур выборов президента

опубликовано alex1943 в Вс, 13/11/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
MOLDOWA
Наблюдатели от СНГ констатируют полный порядок на участках и соблюдение всех процедур, согласно законодательству. Как сообщил в воскресенье генеральный секретарь совета межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Сергеев РИА Новости, участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всем правилам и вовремя.

Напомним, по итогам первого тура, который состоялся 30 октября, победу одержали лидер социалистов Игорь Додон, набравший в первом туре 47,98% голосов избирателей, и единый кандидат от правой оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду с 38,71% голосов.

Во втором туре президентских выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов. Но уже за первый час голосования более 50 тысяч человек успели отдать свои голоса за кандидатов.

Президента в этом году первый раз за время независимости выбирает не парламент, а все жители Молдовы

По словам главы ЦИК Алины Руссу, все участки на территории республики в воскресенье открылись вовремя, не было зарегистрировано никаких инцидентов.
"За рубежом уже открыты 37 избирательных участков, среди которых в Токио, Пекине, Красноярске, Нижневартовске, Баку. В ближайшее время за границей начнут работу 46 участков. Остальные участки за рубежом откроются в 07.00 по местному времени", — сказала Руссу на пресс-конференции.

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