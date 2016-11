Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Алеппо. Штурм Миньяна/ِ Aleppo.Assault on the Minyan district опубликовано Марат Мусин в Вс, 13/11/2016 - 23:55

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:

After the liberation of the 1070 district the Syrian Arabic Army continued its operation to oust the terrorists from the western outskirts of Aleppo. November 11 Syrian army units were preparing to storm the suburbs Minyan. The advantage was on the side of government forces, good viewing area from the New Aleppo. After the liberation of the 1070 district the Syrian Arabic Army continued its operation to oust the terrorists from the western outskirts of Aleppo. November 11 Syrian army units were preparing to storm the suburbs Minyan. The advantage was on the side of government forces, good viewing area from the New Aleppo. После освобождения района 1070 сирийская армия продолжила операцию по вытеснению боевиков с западных окраин Алеппо. 11 ноября подразделения сирийской армии готовились к штурму пригорода Миньян. Преимущество было на стороне правительственных сил, хорошо просматривающих местность со стороны Нового Алеппо, но победа далась нелегко. Алеппо. Штурм Миньяна/ِ Aleppo.Assault on the Minyan district :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее