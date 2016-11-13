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Украинско-фашистские захватчики подтянули под Красноармейск системы реактивного огня

опубликовано vinodelov в Вс, 13/11/2016 - 17:06 Новость: тема тэги гео
Град ВСУ

Карательный войска бывшей Украины усилили свои позиции близ линии фронта десятками установок РСЗО «Град», а также множеством минометов. О данном факте проинформировал общественность заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Возле города Димитров (вблизи оккупированного ВСУ Красноармейска, 35 км от фронта) замечено прибытие десяти единиц РСЗО „Град“, и в районе Андреевки (17 км от фронта, мариупольское направление) — одной единицы РСЗО „Град“», — отметил товарищ Басурин.

Более того, согласно слов спикера МО ДНР, недалеко от села Степное (3 км от фронта, под Донецком) обнаружены четыре миномета калибра 120 мм, еще 10 — в районе села Новотроицкое (под Донецком, 6 км от линии фронта).

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