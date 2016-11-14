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Главная МОЛНИЯ: Джебхат-ан-Нусра применила химоружие по 15-й дивизии САА в Алеппо опубликовано Марат Мусин в Пнд, 14/11/2016 - 21:53

Аудио&Видео: тема: география: организации: рубрики: 2 часа назад боевики Джебхат-ан-Нусра в очередной раз применили химическое оружие по солдатам сирийской арабской армии. В районе Карл ум Хасер Алеппо, рядом с Найробом мы неоднократно фиксировали флаги террористической организации Джебхат-ан-Нусра. В момент атаки соладат 15-й дивизии САА солдаты были забросаны гранатами и минами с ОВ... Пострадало 50 бойцов. 28 отвезли в военный госпиталь Алеппо, остальных - в госпиталь Нейраба. Разрывы были с желтыми облачками. Съемочная группа ANNA NEWS вместе с военнослужащими химзащиты МО РФ (более никого рядом как всегда и близко не было) в настоящий момент документируют очередное преступление исламистов против безопасности человечества. Химическое оружие вышло из под контроля кукловодов. Сегодня террористы получили возможность тиражировать промышленное производство ОВ и средств его доставки... :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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