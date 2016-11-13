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В Константиновку привезли боевую технику

опубликовано vinodelov в Вс, 13/11/2016 - 22:01 Новость: тема тэги гео
Состав с боевой техникой ВСУ
На железнодорожную станцию города Константиновка 12 ноября, в 14 часов, прибыл очередной эшелон с боевой техникой.

Известно, что в Константиновку состав следовал из Харьковской области, через станции Изюм, Святогорск, Красный Лиман, Славянский Курорт и потом, на Краматорск и Дружковку.

Доставленная в Константиновку по железной дороге боевая техника разношерстная: на платформах стояли бронетранспортеры, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, армейские тягачи. Были также привезены два танка и несколько артиллерийских орудий.

Сейчас технику и вооружения снимают с платформ и готовят для отправки к линии фронта.

По всей видимости, очередную партию техники и вооружений для сил «АТО» снова собирали, что называется, «с бору по сосенке», выискивая все, что еще можно отправить на войну.

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