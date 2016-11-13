В Константиновку привезли боевую технику
опубликовано vinodelov в Вс, 13/11/2016 - 22:01 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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В Константиновку привезли боевую технику
опубликовано vinodelov в Вс, 13/11/2016 - 22:01 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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