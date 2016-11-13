В Константиновку привезли боевую технику

На железнодорожную станцию города Константиновка 12 ноября, в 14 часов, прибыл очередной эшелон с боевой техникой.

Известно, что в Константиновку состав следовал из Харьковской области, через станции Изюм, Святогорск, Красный Лиман, Славянский Курорт и потом, на Краматорск и Дружковку.

Доставленная в Константиновку по железной дороге боевая техника разношерстная: на платформах стояли бронетранспортеры, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, армейские тягачи. Были также привезены два танка и несколько артиллерийских орудий.

Сейчас технику и вооружения снимают с платформ и готовят для отправки к линии фронта.

По всей видимости, очередную партию техники и вооружений для сил «АТО» снова собирали, что называется, «с бору по сосенке», выискивая все, что еще можно отправить на войну.