Житель Донецка, военный пенсионер, еще в мирное время построил дачу на берегу Азовского моря, около поселка Широкино, куда ездил отдыхать каждый год. Когда началась война, дача была несколько раз ограблена украинскими вояками. Дом оказался на территории «серой зоны», которую явочным порядком, в нарушение Минских договоренностей, заняли украинские вояки.

А 12 ноября пенсионер узнал, что на его дачном владении произошел взрыв. Под конец рабочей недели двое украинских солдат решили наведаться в дачный поселок, чтобы заняться мародерством. Им сразу приглянулась дача военного отставника, куда они и направились. На подходе к дачному дому под ногами у любителей поживиться чужим имуществом прогремел взрыв. Причина была банальной: украинские вояки подорвались на мине. Один солдат погиб, другой получил тяжелое ранение, раненого отравили в одну из больниц Мариуполя.

Местная полиция провела расследование причин инцидента, но выяснить, кто именно установил мину, на которой подорвались незадачливые мародеры, не удалось. Таких мин сейчас много на всей территории поселка Широкино, брошенного своими жителями, так как украинские каратели минировали местность хаотично.