Сводка событий в Сирии за 13 ноября 2016 года

Министерство иностранных дел Великобритании планирует в течение следующих месяцев стараться убедить Дональда Трампа и его команду в необходимости продолжить курс действующей администрации США по сирийскому вопросу. В частности, речь идёт о необходимости отстранения президента Сирии Башара Асада. По данным средств массовой информации, этот вопрос будет для них приоритетом №1.Как отмечает издание, Великобритания в настоящее время стоит на пороге дипломатического кризиса с Америкой в связи с планами Трампа создать с президентом России Владимиром Путиным альянс для поддержки сирийского режима.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 933. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (17), Алеппо (17), Латакия (5), Хама (2), Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил ситуацию в сирийском Алеппо во время консультаций в Иране. «Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура завершил консультации с официальными лицами Ирана по поиску политического решения в Сирии», — сообщили его представители.

Отмечается, что Мистура подтвердил необходимость прекращения огня и воздушной бомбардировки, а также уход боевиков и возможность беспрепятственных поставок гуманитарной помощи мирному населению.

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил, что граждане Бельгии-исламисты могут вернуться из Сирии на родину. "Исламское государство" ведет бои за Ракку и Мосул, и у боевиков есть выбор — остаться на позициях или вернуться в Европу.

117 человек уже прибыли в Бельгию — половина из них в тюрьме, другие находятся под надзором. В целом, "Исламское государство" может прислать в Европу до пяти тысяч террористов. "Все разведслужбы следят за этим, обмениваясь информацией. Если эта волна придет, мы должны быть готовыми", — заявил Ямбон.

Алеппо. В городе Алеппо проведены две гуманитарные акции (детский сад Тешрин и лагерь беженцев в районе Аль-Мухафаза), в ходе которых произведена передача мирным жителям около 4 тонн гуманитарных грузов – продуктов питания и предметов первой необходимости.

Вооруженное формирование группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляло из минометов населенный пункт Азизи.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п Ансар, кварталы Маньян, Дахия-эль-Асад, «1070», Лерамон, Аль-Майдам, Ашрафия, Эль-Машарка, академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», школу Хигма, район картонной фабрики и станцию сотовой связи «Сириятел» в городе Алеппо.

Вооруженные бандформирования обстреляли позиции правительственных сил в районе международного аэропорта Алеппо, в ходе артиллерийской атаки террористы применили снаряды с отравляющим газом, к настоящему моменту не менее 28 сирийских военных ранены.

Боевики из артиллерии обстреляли район Новый Алеппо, в результате чего погибло четверо мирных жителей, в их числе две женщины и ребенок.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Сирийская Арабская Армия дала джихадистам в восточных кварталах Алеппо 24 часа на то, чтобы выйти к ближайшему блокпосту правительственных сил и сдаться.

Огромное количество взрывчатых веществ было обнаружено в районе Миньян после его освобождения от боевиков (Фото 1).

Продолжаются бои в районе Рашидин.

На блокпосту курдских YPG в городе Африн произошел мощный взрыв. Местные источники сообщают о том, что в результате предположительного авиаудара, нанесённого неопознанным самолётом, погибли или пострадали более 80 курдских бойцов и гражданских лиц.

В городе Азаз взорвался припаркованный у автобусной станции неопознанный автомобиль (Фото 2). В результате взрыва как минимум трое человек погибли, десятки людей получили ранения.

Протурецкие боевики за прошедшие сутки захватили населённые пункты Куббат-аш-Шейх, Аль-Хадас, Свейсан, Хаджи-Куса, Халиса-аль-Кабира, Ак-Таш, Хазван, Виках, Дана, Кудейран и Бузлиджа-аль-Гарбия, приблизившись к городу Аль-Баб на расстояние менее 2 километров.

Идлиб. Авиация коалиции у города Идлиб уничтожила тактическую единицу ИГ.

Латакия. Вооруженное формирование «Ахрар аш-Шам» обстреляло из минометов, зенитных установок и реактивных систем залпового огня кустарного производства н.п. Кинсиба и Раша. В населенном пункте Айн-Эль-Кантара, данное вооруженное формирование применило БПЛА с взрывным устройством. Боевиками также обстрелян н.п. Барза-Тахтани.

Хама. Террористы обстреляли н.п. Мардес и Суран.

Сирийские силовые структуры обнаружили крупный схрон джихадистов в пригороде Абу-аль-Фидаа города Хама. Правоохранители изъяли большое количество оружия и арестовали нескольких членов незаконного формирования.

Дамаск. Вооруженное формирование группировки «Джейш аль-Ислам», заявившее о прекращении боевых действий, обстреляло из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джобар, Блелие, Мазраад-Махмуд, автомагистраль в районе населенного пункта Дума и позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612 в провинции Дамаск.

Обстрелам прочих боевиков из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Арбил, Хауш-Насри, Хауш-Харабу, больница Ибн-эль-Валид и ферма Кусаир в районе населенного пункта Дума, электростанция и спортивная площадка в н.п. Джобар.

САА освобождены районы Хирбет Хан аш-Ших и Маджана Аш-Шаркия.

В районе Хан аш-Ших в военном городке ПВО идут бои.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 15 нефтяных автоцистерн и пять нефтяных скважин ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила два тактических подразделения, боевую позицию и транспортное средство ИГ. У города Айн Иса - две минометные системы и транспортное средство ИГ.