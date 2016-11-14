Террористы опять применили химическое оружие в Алеппо
Аудио&Видео: тема:
13 ноября 2016 года боевиками так азываемой "умеренной оппозиции" было применено химическое оружие против правительственных войск в районе Карэм Аль-Касер.
Общее количество отравившихся составило 52 человека. 28 солдат были доставлены в военный госпиталь Алеппо. Остальным медицинская помощь была оказана на месте. По словам бойцов, ближе к вечеру они пошли в атаку, террористы применили самодельные взрывные устройства, которые распылили в воздухе химические вещества.
Большинство бойцов из первой атакующей группы потеряло сознание. Все пострадавшие жаловались на то, что после отравления у них шла пена изо рта, болели мышцы и становилось невозможно дышать. Некоторые солдаты временно теряли зрение.
Российские специалисты войск химической, радиационной и бактериологической защиты задокументировали свидетельские показания пострадавших, а так же ими были отобраны образцы для более глубокого изучения в лаборатории.
The terrorists used chemical weapons in Aleppo again.
November 13, 2016 by militants of so-called "moderate opposition" was used chemical weapons against government forces in the area Karem Al-Casero, Aleppo.
Full amount of poisoned is 52 people. 28 soldiers were taken to the Military Hospital of Aleppo. The rest of medical care on the spot. According to the fighters, in the evening they went to the attack, the terrorists used the improvised explosive devices that are sprayed into the air chemicals. Most fighters attacking from the first group had lost consciousness.
All the victims complained that after poisoning them was frothing at the mouth, sore muscles and it became impossible to breathe. Some soldiers temporarily lose vision.
Russian experts troops of chemical, bacteriological and radiological protection documented testimonies of victims, as well as they were sampled for in-depth study in the laboratory.
:: soldier ::
Автор (или псевдоним)
Владимир Орлов
О себе
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.
Партнерами организации являются: газета "RED МЕДВЕДЪ!", новостные информационные порталы «ИНОФОРУМ» и «ПЕРЕВОДИКА», а так же Абхазское сетевое новостное агентство «ANNA». Организация осуществляет сотрудничество по различным общественно значимым вопросам и политическим вопросам с академией «Тринитаризма», императорским православным палестинским обществом, межрегиональным общественным движением «Народный Собор», партией «Родина: здравый смысл», Комитетом солидарности с народами Ливии и Сирии. Организация также имеет зарегистрированные Федеральной регистрационной службой свои символы: флаг и эмблему. В октябре 2009 года организация была официально зарегистрирована при Минюсте России и получила статус межрегиональной общественной организации.