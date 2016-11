Террористы опять применили химическое оружие в Алеппо

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики:

13 ноября 2016 года боевиками так азываемой "умеренной оппозиции" было применено химическое оружие против правительственных войск в районе Карэм Аль-Касер.

Общее количество отравившихся составило 52 человека. 28 солдат были доставлены в военный госпиталь Алеппо. Остальным медицинская помощь была оказана на месте. По словам бойцов, ближе к вечеру они пошли в атаку, террористы применили самодельные взрывные устройства, которые распылили в воздухе химические вещества.

Большинство бойцов из первой атакующей группы потеряло сознание. Все пострадавшие жаловались на то, что после отравления у них шла пена изо рта, болели мышцы и становилось невозможно дышать. Некоторые солдаты временно теряли зрение.

Российские специалисты войск химической, радиационной и бактериологической защиты задокументировали свидетельские показания пострадавших, а так же ими были отобраны образцы для более глубокого изучения в лаборатории.

The terrorists used chemical weapons in Aleppo again.

November 13, 2016 by militants of so-called "moderate opposition" was used chemical weapons against government forces in the area Karem Al-Casero, Aleppo.

Full amount of poisoned is 52 people. 28 soldiers were taken to the Military Hospital of Aleppo. The rest of medical care on the spot. According to the fighters, in the evening they went to the attack, the terrorists used the improvised explosive devices that are sprayed into the air chemicals. Most fighters attacking from the first group had lost consciousness.

All the victims complained that after poisoning them was frothing at the mouth, sore muscles and it became impossible to breathe. Some soldiers temporarily lose vision.

Russian experts troops of chemical, bacteriological and radiological protection documented testimonies of victims, as well as they were sampled for in-depth study in the laboratory.