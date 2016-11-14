Глава социалистов, пророссийский кандидат Игорь Додон победил на выборах в Молдове

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Центризбирком обнародовал результаты голосования после обработки 97% бюллетеней для голосования. Обработано 1,5 млн. бюллетеней для голосования, осталось подсчитать еще чуть более 100 тысяч голосов. Разница между кандидатами составляет 150 тысяч голосов: Додон получил 55% (820 тысяч голосов), а Санду - 45% (670 тысячи голосов)

Игорь Додон сообщил о своей убедительной победе на пресс-конференции.

Глава Партии социалистов Молдавии Игорь Додон на специально созванной пресс-конференции заявил о своей победе на выборах президента страны: "Уже все поняли, что мы победили. Это предварительные данные, неофициальные. Голосование еще продолжается в США и Канаде, но разрыв достаточно большой, чтобы говорить о нашей победе", - сказал Додон журналистам в офисе своей партии в полночь по местному времени (1:00 по московскому времени) и поблагодарил всех, кто ему «доверил голоса и будущее страны".

"Я осознаю всю полноту ответственности. Я понимаю, что будет непросто. Я буду президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз и тех, кто хочет рядом с Россией", - заявил избранный президент.

Он также поздравил свою соперницу Майе Санду с достигнутым "хорошим, достойным результатом" и попросил сохранять спокойствие и порядок в обществе.

"Г-жа Санду, я хочу поблагодарить за жесткую, но хорошую кампанию. Нам не нужна ненависть в обществе. Я учту позицию избирателей Майи Санду. Давайте успокоим страсти. Предлагаю встретиться завтра же, обсудить, что делаем дальше, чтобы сохранить стабильность в стране", - заявил Додон.

Ранее Санду потребовала отставки главы ЦИК и МИД в связи с возникшими затруднениями для голосования на многих участках за рубежом, где Санду имеет преимущество. Затруднения касались нехватки бюллетеней для голосования в Болонье (Италия), молдавских городах Дуббосары и Резине, Бухаресте (Румыния) и Дублине (Ирландия). Бюллетени также закончились на одном из избирательных участков в Лондоне.

Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Кэлэрашского района в центральной части Молдавии. Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук. Является президентом Федерации шахмат Молдавии.

В период правления Партии коммунистов (2001-2008 год) занимал различные должности в правительстве, в том числе министра экономики и первого вице-премьер-министра. В 2009 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов. В конце 2011 года вышел из партии и ее парламентской фракции, после чего возглавил Партию социалистов. В 2012 году И.Додон и еще двое депутатов, которые покинули партию коммунистов, проголосовали за избрание президентом нынешнего главы государства Николая Тимофти.

В ходе нынешней избирательной кампании Игорь Додон выступал за укрепление государственности и нейтралитета Молдавии, а также категорически против объединения с Румынией. На посту президента он намерен в законодательном порядке запретить партии, которые являются проводниками идеи такого объединения.