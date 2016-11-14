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Болгария: ГЕРБ придётся сменить

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
bolgar
Простые болгарские граждане в большинстве своём ещё в первом туре голосования по выборам своего президента высказались в пользу бывшего генерал-майора авиации Румена Радева. Но для окончательной победы тогда ему не хватило голосов.

И вот вчера, 13 ноября, Румен Радев – кандидат от социалистической партии Болгарии во втором туре одержал убедительную победу, получив после подсчёта 99,3 процента протоколов 59 процентов голосов.

За его главную соперницу из правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» ( ГЕРБ) Цецку Сачеву было отдано гораздо менее голосов, чем ожидалось. Этот итог закономерен, так как за долгие годы правления ГЕРБа Болгария в результате проводившейся прозападной политики отказалась от ряда выгодных проектов, в частности, «Южного потока»,чем стране был нанесён огромный экономический ущерб.

Теперь болгары вспомнили о матушке-России и предпочли видеть своим президентом пророссийского политика, надеясь, что он сумеет наладить взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией.


Василий Семёнов

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