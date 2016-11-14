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Имена еще четырех командиров украинской армии пополнили ряды военных преступников

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 11:00 Новость: тема тэги гео
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Следственный комитет РФ назвал имена еще четырех украинских командиров, которые отдавали приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса.
Как сообщила сегодня и.о. управления СК по связям со СМИ Светлана Петренко, в рамках расследования уголовных дел заочно предъявлено обвинение в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны командирам 92 и 72 отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.

По данным российских следователей, 27 октября 2016 года они, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины и Нацгвардии Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел жилых домов в Кировском районе города Макеевки под Донецком. В результате погибли двое мужчин, ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 6-летняя девочка.

Петренко отметила, что аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому. 26 мая минувшего года он и его подчиненные прицельно обстреляли из артиллерийских орудий жилые кварталы Горловки. В итоге погибли три человека, одной из жертв стала несовершеннолетняя девочка. Еще двое жителей получили ранения.

Кроме того, заочно предъявлено обвинение и Андрею Грищенко, в настоящее время занимающего пост командующего оперативного командования «Юг» ВСУ. 4 июня минувшего года по его приказу ВСУ обстреляло из реактивных систем залпового огня «Град» поселок Тельманово, где погиб пятилетний мальчик.

История непременно сохранит имена защитников Донбасса, как сохранит и имена военных преступников, уничтожающих Донбасс. Списать свои действия на выполнение военного приказа не получится. Гибридная война отличается от обычной, но хочется надеяться, что вместе с непосредственными исполнителями, возмездие настигнет всех, кто развязал конфликт на Украине и отдавал бесчеловечные приказы, сидя в теплых кабинетах Киева, Вашингтона и Евросоюза.

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