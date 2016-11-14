Имена еще четырех командиров украинской армии пополнили ряды военных преступников

Следственный комитет РФ назвал имена еще четырех украинских командиров, которые отдавали приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса.Как сообщила сегодня и.о. управления СК по связям со СМИ Светлана Петренко, в рамках расследования уголовных дел заочно предъявлено обвинение в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны командирам 92 и 72 отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.

По данным российских следователей, 27 октября 2016 года они, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины и Нацгвардии Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел жилых домов в Кировском районе города Макеевки под Донецком. В результате погибли двое мужчин, ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 6-летняя девочка.

Петренко отметила, что аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому. 26 мая минувшего года он и его подчиненные прицельно обстреляли из артиллерийских орудий жилые кварталы Горловки. В итоге погибли три человека, одной из жертв стала несовершеннолетняя девочка. Еще двое жителей получили ранения.

Кроме того, заочно предъявлено обвинение и Андрею Грищенко, в настоящее время занимающего пост командующего оперативного командования «Юг» ВСУ. 4 июня минувшего года по его приказу ВСУ обстреляло из реактивных систем залпового огня «Град» поселок Тельманово, где погиб пятилетний мальчик.

История непременно сохранит имена защитников Донбасса, как сохранит и имена военных преступников, уничтожающих Донбасс. Списать свои действия на выполнение военного приказа не получится. Гибридная война отличается от обычной, но хочется надеяться, что вместе с непосредственными исполнителями, возмездие настигнет всех, кто развязал конфликт на Украине и отдавал бесчеловечные приказы, сидя в теплых кабинетах Киева, Вашингтона и Евросоюза.