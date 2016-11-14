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Польша сделала России предложение

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 11:24 Новость: тема тэги гео
fanera
Польшу и поляков можно обвинять в чём угодно, но лишь не в их способности удивлять мир неожиданными решениями. Казалось бы, эта страна, занимающая жёсткую антироссийскую позицию, должна во всём чётко следовать указаниям и запретам Брюсселя.

Однако Польша пошла наперекор требованиям Евросоюза и сделала предложение России об экономическом сотрудничестве, да ещё и предлагает инвестировать в её экономику 2 миллиарда рублей. Об этом сообщило Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Согласно этому сообщению, представители польской компании «Пагеда» выразили заинтересованность в размещении в Нижегородской области завода по производству фанеры. Кроме двух миллиардов инвестиций это даст возможность создать ещё более 200 рабочих мест. При этом «Пагеда» ни какие-нибудь там аутсайдеры, а солидная фирма по производству мебели из натурального дерева, работающая на европейском рынке с 1881 года.


Василий Семёнов

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