Клинтоны, похоже, давно устали от совместной жизни и наконец решили развестись

Издание Christian Times Newspaper, не относящееся к авторитетным источникам ввиду небольшого срока в медиапространстве, было уже уличено в неточностях в нескольких ранее опубликованных материалах. Поэтому к появившейся в издании информации о разводе Хиллари Клинтон с её мужем Биллом стоит относиться с известной долей осторожности.

Издание утверждает, что бывший кандидат от демократов на пост президента хочет развестись со своим давнишним мужем, бывшим президентом Биллом Клинтоном, сославшись на непримиримые разногласия. Более того, по данным Christian Times Newspaper, пара ранее уже заявляла о раздельном проживании с оговоркой урегулирования имущественных споров в случае окончательного развода.

Christian Times Newspaper опубликовала скан судебного иска о разводе, поданного экс-кандидатом в президенты США в Верховный суд округа Вестчестер штата Нью-Йорк. Издание сообщает, что адвокаты бывшей первой леди подали этот документ утром прошлого четверга - то есть спустя сутки после ее поражения на выборах. Подлинность отсканированного заявления могли бы подтвердить или опровергнуть сами Клинтоны, но они не комментируют эту новость.