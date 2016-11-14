Румен Радев: «Многие государства высказались за отмену санкций против России»

Победитель президентских выборов в Болгарии, генерал-майор в отставке Румен Радев заявил, что намерен добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом он заявил после обнародования результатов экзит-полов после закрытия избирательных участков, сообщают СМИ, в том числе и украинские.

«Для меня важен диалог и консенсус. Уже многие государства высказались за отмену санкций против России. Президент должен быть активной фигурой и именно такой фигурой я намерен стать. Буду тесно работать с правительством для отмены антироссийских санкций», - заявил Радев.

Он отметил, что во время своего президентского мандата хотел бы иметь диалог с президентами США и России, добавив, что «новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией».

После оглашения результатов экзит-полов, о своей отставке заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. Цецка Цачева, признавшая свое поражение на выборах, также заявила о готовности уйти в отставку с поста председателя Народного собрания (парламент) Болгарии.