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Румен Радев: «Многие государства высказались за отмену санкций против России»

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео
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Победитель президентских выборов в Болгарии, генерал-майор в отставке Румен Радев заявил, что намерен добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом он заявил после обнародования результатов экзит-полов после закрытия избирательных участков, сообщают СМИ, в том числе и украинские.

«Для меня важен диалог и консенсус. Уже многие государства высказались за отмену санкций против России. Президент должен быть активной фигурой и именно такой фигурой я намерен стать. Буду тесно работать с правительством для отмены антироссийских санкций», - заявил Радев.

Он отметил, что во время своего президентского мандата хотел бы иметь диалог с президентами США и России, добавив, что «новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией».

После оглашения результатов экзит-полов, о своей отставке заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. Цецка Цачева, признавшая свое поражение на выборах, также заявила о готовности уйти в отставку с поста председателя Народного собрания (парламент) Болгарии.

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