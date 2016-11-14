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«Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина», — кричал получивший по лицу Ляшко

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 13:30 Новость: тема тэги гео

Один из бывший руководителей Партии регионов, член «оппозиционного» блока народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.

Это произошло во время выступления Ляшко на согласительном совете. Сначала лидер радикалов критиковал европейских чиновников в том, что те игнорируют интересы Украины, затем начал критиковать экс-регионалов.

«Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомах, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельским обкомах», — сказал Ляшко.

«У меня вопрос к СБУ: почему они ездят по Москве до сих пор не в тюрьме», — спросил Ляшко.

В этот момент Бойко, сидел справа от Ляшко и слушал выступление радикала со спокойным выражением лица, резко подорвался со своего места, попытался обхватить голову Ляшко и ударил его в лицо.

«Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина», — кричал Ляшко.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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