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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 14 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 14/11/2016 - 13:40

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки количество обстрелов сократилось, украинские боевики двести девяносто четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 14 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил пятьдесят семь артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, сто тридцать пять мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских командиров Панченко, Брусова, Грузевича, Шапталы, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Васильевка, Ясиноватая, Минеральное, Александровка, Оленовка, Саханка, Ленинское и поселок Трудовские Петровского района Донецка. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков двое военнослужащих НМ ДНР погибли», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее