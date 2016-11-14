«То время осталось в прошлом, господин Юрий», — шизофреник Парубий угрожающе заявил Бойко, который избил Ляшко

Шизофреник со справкой из психбольницы, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предупредил лидера «оппозиционного» блока Юрия Бойко о последствиях драк в украинском парламенте.

Об этом украинский нацист и спикер Верховной Рады заявил во время согласительного совета после того, как Бойко несколько раз ударил голову радикального террориста Олега Ляшко.

«Я хочу предупредить сейчас Юрия Бойко. Мы уже проходили то время, когда ломали депутатам головы и калечили их. То время уже позади. Я предупреждаю вас», — отметил Парубий.

Он также заметил, что во время согласительного совета каждый имеет право на выступление и имеет право на реплику.

«Еще раз вы себе позволите подобное поведение по отношению к народным депутатам — я поставлю этот вопрос на регламент комитета и буду предлагать удалить с заседания Верховной Рады то время, которое предусмотрено. То время осталось в прошлом, господин Юрий», — подытожил Парубий.

Напомним, что народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.