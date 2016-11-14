Главная

«То время осталось в прошлом, господин Юрий», — шизофреник Парубий угрожающе заявил Бойко, который избил Ляшко

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 14:11 Новость: тема тэги гео
Парубий Андрей нацист-шизофреник

Шизофреник со справкой из психбольницы, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предупредил лидера «оппозиционного» блока Юрия Бойко о последствиях драк в украинском парламенте.

Об этом украинский нацист и спикер Верховной Рады заявил во время согласительного совета после того, как Бойко несколько раз ударил голову радикального террориста Олега Ляшко.

«Я хочу предупредить сейчас Юрия Бойко. Мы уже проходили то время, когда ломали депутатам головы и калечили их. То время уже позади. Я предупреждаю вас», — отметил Парубий.

Он также заметил, что во время согласительного совета каждый имеет право на выступление и имеет право на реплику.

«Еще раз вы себе позволите подобное поведение по отношению к народным депутатам — я поставлю этот вопрос на регламент комитета и буду предлагать удалить с заседания Верховной Рады то время, которое предусмотрено. То время осталось в прошлом, господин Юрий», — подытожил Парубий.

Напомним, что народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!