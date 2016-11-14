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Паника на границе – очередная «утка»

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 15:07 Новость: тема тэги гео
Ravina
Пресс-секретарь Организации Объединённых Наций по правам человека Равина Шаледисани сделала громкое заявление о том, что на российско-украинской границе «что-то произошло». Скорее всего, российские войска пересекли рубежи незалэжной, и вот-вот начнётся полномасшатбная война.

Однако это заявление стало очередной «уткой», которая пополнила стаю подобных водоплавающих, разводимых «западными партнёрами». Эту «утку» тут же опроверг пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, назвав всё это «голословными обвинениями», звучащими уже далеко не в первый раз.

Раввина, по-видимому, позавидовала лаврам Джейн Псаки, которая делала лужи из лжи, а потом сама же в них садилась. Но скорее всего дело в том, что представительница ООН выполняла определённый заказ определённых кругов: испортить намечающееся улучшение отношений между США и Россией благодаря намерениям избранного президента Трампа.


Василий Семёнов

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