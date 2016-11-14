Исход крыс с тонущего корабля продолжается, в отставку подала Хатия Деканоидзе

Украинский сайт Обозреватель со ссылкой на источник в правительстве страны сообщает, что руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку.

«Великий» реформатор и руководитель новой Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, в отличие своего соотечественника Михо Саакашвили, уходит с поста без лишнего шума. Всвязи с чем она уходит и где выплывет, сообщений нет.

Временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции становится первый заместитель Деканоидзе Вадим Троян. Деканоидзе занимала этот пост с 4 ноября 2015 года, а до этого являлась советником главы МВД Украины Арсена Авакова.Кто следующий?