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Пока нет оснований говорить о раздоре между Порошенко и Саакашвили, — террорист Мосийчук

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 15:31 Новость: тема тэги гео
Мосийчук

Если в ГПУ или Администрации президента обнародуют документы, изъятые во время обысков в приближенном к Михаилу Саакашвили фонде «На благо Одессы», то это будет свидетельствовать о реальном ухудшение отношений между ним и Петром Порошенко. Впрочем, пока оснований так считать нет.

Такое мнение выразил террорист из карбата «Азов», представитель «Радикальной партии» Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

«Многие теперь говорят, что Саакашвили договорился с Банковой и пойдет на досрочные выборы, создав конкуренцию оппонентам президента. Существует такая версия. По моему мнению, действия Администрации президента и Генеральной прокуратуры должны продемонстрировать, правдива ли эта информация или нет. Если на свет Божий появятся документы, изъятые при обыске в фонде „За благо Одессы“, тогда это будет подтверждением, что АП действительно воюет с Саакашвили. Если нет, то версия о внеочередных выборах имеет почву. Однако, пока все молчат, потому оснований говорить о раздоре между Порошенко и Саакашвили нет», — убежден Мосийчук.

Напомним, в мае 2016 фонд «Во благо Одессы» попал в поле зрения правоохранителей за то, что экс-генконсул Грузии в Украине Теймураз Нишнианидзе получил возмещение НДС на сумму около 20 млн гривен.

«Во время обысков было изъято достаточно информации, которая будет использована следователями СБУ и ГПУ в рамках вышеупомянутого дела, а также при рассмотрении дел о неправомерных действиях должностных лиц в настоящее время. К самомому председателю Одесской ОГА Михаила Саакашвили вопросов у следователей не было», — сообщали тогда в ГПУ.

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Автор (или псевдоним)
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