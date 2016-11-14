Из-за сопротивления президентской команды «реформаторы» покидают должности, — Лещенко

Так называемые «реформаторы» уходят со своих должностей на Украине, потому что у высшего руководства государства нет политической воли бороться с коррупцией. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

«Саквалеридзе, Касько, Пивоварский, Абромавичус. Все реформаторы идут не потому, что передумали работать на Украину, а потому что их усилия были напрасными. Они чувствуют это. Они не глупые люди, поскольку имеют эффективный управленческий опыт», — отметил он.

По словам Лещенко, одним из нововведений для преодоления коррупции должны были стать прозрачные конкурсы на замещение должностей в государственном секторе, в частности, на стратегических предприятиях. Однако, благодаря усилиям президентской команды они сошли на нет.

«Абромавичус предлагал назначить на все государственные предприятия независимых директоров. Это была интересная идея, чтобы, например, заменить на крупных предприятиях „смотрящих“ от Кононенко, зато был бы эффективный руководитель с достойной зарплатой, выбранный на конкурсе. Однако, Абромавичус успел провести два конкурса, и на этом все. Сейчас же все публичные конкурсы один за другим отменяются.

Так, в „Центрэнерго“ по иску какой-то маразматической бабушки остановили отбор претендентов на должность руководителя, потому что у нее вдруг появилась 1/100 часть акции компании, поэтому следует заблокировать весь конкурс. Но это ширма, потому что за этим стоит Игорь Кононенко. Именно он давал указания остановить отбор, поскольку именно с „Центрэнерго“ кормится весь президентский клан. Аналогичная ситуация и в других крупных госкомпаниях. После этого сама идея публичных конкурсов пошла прахом», — убежден Сергей Лещенко.