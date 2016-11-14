Донбасс под прицелом

За прошедшие сутки ВСУ нарушили «режим тишины» 294 раза. Только накануне вечером и ночью украинские военные выпустили 123 мины и артиллерийских снаряда по окраинам Донецка и Ясиноватой. В результате жители села Крутая Балка остались без электроснабжения. Военное ополчение Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки потеряло убитыми двух бойцов. Сообщил сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Сегодня утром около 10.00 украинские националисты открыли огонь из минометов по поселку Трудовские Петровского района на западной окраине Донецка. Источник из силовых ведомств сообщил, что огонь велся из Марьинки, оккупированной ВСУ. В общей сложности по жилому сектору было выпущено около 10 мин. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

По сведениям разведки ДНР вместе с обстрелами Киев продолжает перебрасывать к фронту военные силы и вооружение. Украинская армия перебросила под Горловку, Ясиноватую и Донецк боевиков и десяток тяжелых минометов. Сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Так, в район Дзержинска, который в связи с декоммунизацией теперь называют в Украине называют Торецком, под Горловкой в пяти км от линии фронта переброшено до роты боевиков 53 отдельной механизированной бригады. Столько же военнослужащих 92 омбр прибыло в оккупированный город Марьинка. В Авдеевке – 5 км от фронта – выявлено 10 минометов калибром 120-мм.

В Луганской народной республике разведка также постоянно наблюдает перемещение военных сил и техники. Командование ВСУ с целью проведения провокаций в зоне так называемой «АТО» перебросили в Светлодарск подразделение снайперов, которые вооружены американскими дальнобойными крупнокалиберными винтовками и одетыми в форму, используемую в странах Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики майор Андрей Марочко.

По его словам, командование ВСУ уже не надеется на подчиненный личный состав по причине его низкого морально-психологического состояния, поэтому не прекращает прибегать к услугам западных наемников в зоне так называемой «АТО».

Как стало известно, в зону ответственности 54-й бригады в Светлодарское прибыло подразделение в количестве 18 человек, экипированных в форму образца НАТО, имеющих при себе американские снайперские винтовки.