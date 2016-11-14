Главная

За взятку в ₴1,5 миллиона чиновник ГП «Западукрекология» заплатит всего ₴25 тысяч штрафа

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 16:56 Новость: тема тэги гео
Михайловский Игорь коррупционер

Заместитель директора ГП «Западукрекология» Игорь Михайловский, которого в июле задержали на взятке в 1,5 миллиона гривен, заплатит 25 тысяч грн штрафа, что в 60 раз меньше суммы взятки. Таков приговор Галицкого районного суда Львова.

Чиновника поймали в служебном кабинете при получении взятки в размере 1,5 млн0 грн от представительницы ООО «Новоком» 13 июля этого года.

Как установило следствие, со своей стороны Михайловский обещал повлиять на должностных лиц Госслужбы геологии и недр и Госкомиссии по запасам полезных ископаемых в решении вопроса о предоставлении ООО «Новоком» спецразрешения на пользование недрами на Юго-Сулятинський площади, которая расположена на территории Львовской и Ивано Франковской областей. Дополнительно обвиняемый предлагал услуги по сбору необходимого для получения разрешения документации.

Часть оплаты в размере 15 тыс. грн Михайловский получил в виде банковского перевода. Согласно материалам дела, столько стоило изготовления ситуационного плана и подготовка документов для подачи в ГП «Геоинформ».

Следующую часть неправомерной выгоды в размере 1,5 млн грн наличными, при передаче которых и был задержан, обвиняемый просил за содействие в решении вопроса о выдаче спецразрешения на пользу ООО «Новоком».

7 октября прокурор Львовской области заключил с подозреваемым соглашение о признании виновности, которую суд утвердил.

Так, суд признал Игоря Михайловского виновным в злоупотреблении влиянием и назначил ему согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. грн. Кроме того, суд решил вернуть внесенный ранее залог за Михайловского — 131,8 тыс. грн.

Собственником созданного в 2008 году ООО «Новоком» является Богдан Барабаш. Как лицо-предприниматель он также торгует автомобильными деталями.

«Новоком» зарегистрировано на улице Галицкой, 83 в Винниках. По этому адресу прописана Винниковская городская организация партии «Народная власть», руководителем которой является депутат Винниковской горсовета от «Самопомощи» Тарас Дмитерко. Его жена Юлия является сестрой владельца «Новоком» Богдана Барабаша.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!