Назначили на должность начальника таможни, а потом не дают работать, — Марушевская

Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что окончательное решение уйти в отставку приняла после того, как поняла, что заявление Саакашвили не подтолкнуло правительство к конкретным действиям.

«Нам обещали запуск пилотной таможенной реформы. Собственно ради этого я и пришла на должность. Однако на последнем заседании парламента этот вопрос даже не ставили на рассмотрение», — возмущалась руководитель Одесской таможни.

В промедлении с процессами реформ она обвинила высших представителей власти и отметила, что не понимает целесообразности своего пребывания в должности, где ей не дают нормально работать.

«Просто держаться за должность начальника таможни мне не интересно. Мы хотели запустить новый терминал и разрабатывать системные шаги в направлении реформ. Однако председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, премьер-министр Украины и даже частично, президент не давали возможностей для этого. Поэтому я не понимаю, почему меня назначили на такую должность, если не дают работать», — отметила Юлия Марушевская.