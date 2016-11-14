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Назначили на должность начальника таможни, а потом не дают работать, — Марушевская

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 17:47 Новость: тема тэги гео
Марушевская

Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что окончательное решение уйти в отставку приняла после того, как поняла, что заявление Саакашвили не подтолкнуло правительство к конкретным действиям.

«Нам обещали запуск пилотной таможенной реформы. Собственно ради этого я и пришла на должность. Однако на последнем заседании парламента этот вопрос даже не ставили на рассмотрение», — возмущалась руководитель Одесской таможни.

В промедлении с процессами реформ она обвинила высших представителей власти и отметила, что не понимает целесообразности своего пребывания в должности, где ей не дают нормально работать.

«Просто держаться за должность начальника таможни мне не интересно. Мы хотели запустить новый терминал и разрабатывать системные шаги в направлении реформ. Однако председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, премьер-министр Украины и даже частично, президент не давали возможностей для этого. Поэтому я не понимаю, почему меня назначили на такую должность, если не дают работать», — отметила Юлия Марушевская.

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