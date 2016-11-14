Разведение сил на Донбассе: первую камеру видеонаблюдения от ОБСЕ установили в селе Петровское

Петровское — село на южной границе ДНР, где в октябре с третьей попытки удалось выполнить решения, достигнутые в Минске и развести боевые подразделения и вооружение противоборствующих на Донбассе сторон на 2 км вглубь от линии фронта и на столько же вдоль нее.

Об установке камеры сообщили в минобороны ДНР. Установка происходила в присутствии руководства Российского представительства СЦКК, а также при содействии начальника штаба оперативного командования ДНР Руслана Якубова.

«Сегодня представители ОБСЕ установили камеру наблюдения в Петровском. В настоящее время специалисты СММ занимаются ее настройкой», — говорится в сообщении военного ведомства Республики.

Предполагается, что видеомониторинг от ОБСЕ позволит более тщательно следить за обстановкой в Петровском, снизит риски возможных нарушений со стороны украинских «освободителей» на участке разведения, позволит предупредить возможное минирование этой территории подразделениями ВСУ. Отныне круглосуточный мониторинг может осуществляться без постоянного нахождения патруля ОБСЕ в этом районе.

Напомним: рамочное соглашение о разведении сил было подписано в Минске главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определил порядок разведения подразделений ВСУ и армий донецких республик на глубину не менее 2 км на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица-Луганская и Золотое (ЛНР). Однако украинская сторона несколько раз срывала разведение сил и средств от линии фронта у села Петровского и в районе Станицы-Луганской.