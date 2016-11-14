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У волынского чиновника, подозреваемого во взяточничестве, изъяли $100 тыс.

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 17:55 Новость: тема тэги гео
Доллары

У подозреваемого во взяточничестве исполняющего обязанности руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области Сергея Шемейка с банковской ячейки сегодня, 14 ноября, изъяли около 100 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, на Волыни разоблачили преступную схему вымогательства средств с застройщиков.

Так, чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции по предварительному сговору с юристом и специалистом-проектантом, которые являются работниками предприятий в области строительства и проектирования, наладили коррупционный механизм с систематическим вымогательством неправомерной выгоды от лиц, заинтересованных в получении разрешительных документов в сфере градостроительной деятельности.

Волынские правоохранители задокументировали факты вымогательства от граждан, которые являются заказчиками новых строек, 1000–2500 долларов за осуществление регистрации и беспрепятственное получение деклараций о начале строительных работ.

Во время обыска 11 ноября у чиновника изъяли более 30 тысяч долларов.

Продолжается досудебное расследование. Подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

Прокуратура также добиваться взятия его под стражу.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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