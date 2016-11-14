Вояки нещадно грабят оккупированный Донбасс

В оккупированном украинским войсками городе Константиновка (бывшая Донецкая область, в 50 километрах к северу от столицы ДНР), 13 ноября в 9 часов утра у одного из продуктовых магазинов произошла драка.

Подрались местные жители и группа украинских военных. Причина драки была, отчасти, бытовой, но с другой стороны отразила растущее возмущение жителей города, занятого ВСУ, установившимися там порядками.

Дело в том, что жители Константиновки, проживающие в частном секторе, заметили, что с их домашних хозяйств все чаще стали пропадать куры и другая домашняя птица.

Куда деваются куры, выяснилось очень скоро. Птицу, почти не прячась, крали прямо из дворов украинские солдаты. Грабеж происходил и на поселке, где находится продуктовый магазин, возле которого скандал перерос в рукопашный бой.

По части хищения кур у гражданского населения украинским воякам есть, с кого брать пример. Предшественники участников «АТО» - немецко-фашистские оккупанты - также при оккупации населенного пункта первым делом реквизировали у мирных жителей «курки, яйки, млеко».