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Превентивные меры: создан тайный штаб против жаждущих помайданить на Украине

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 18:07 Новость: тема тэги гео
Turchinov
С созревающим на Украине третьим майданом будет бороться некий тайный штаб, который уже создан на базе СНБО. Напомним: во главе СНБО стоит Александр Турчинов, имеющий прозвище «кровавый пастор» за то, что он объявил так называемую «АТО» на Донбассе, так что церемониться с протестанатами не собираются.

Турчинов возглавил и «оперативный штаб». В структуру штаба вошли также глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, представители СБУ и разведки, а также депутат Верховной рады Сергей Пашинский. Отмечается, что даже состоялось первое совещание «штабистов». В обязанности органа «оперативного реагирования» входит разгон акций протеста и введение военного положения в Киеве, если ситуация перейдет в стадию силового противостояния. Обо всем этом сообщает украинский интернет- ресурс «Корреспондент», ссылаясь на собственные источники во власти.

Явно, опираясь на собственный опыт организации майдана в 2013 году, и зная всю «кухню» изнутри, «штабисты» предписали: полиции - не допускать в столицу транспорт с протестующими, властям Киева и силовым структурам — любым способом не позволить установить аппаратуру и палатки на майдане Независимости в центре Киева. Мэрия должна для этого добиться через суд запрет на проведение массовых акций в центре столицы.

Депутатам парламента от коалиционных фракций (БПП и Народный фронт) предложено организовать из спортсменов и сотрудников частных охранных структур отряды по типу «титушек», которые помогут силовикам разогнать акции, если это потребуется. На разведку и СБУ возложено фабриковать сообщения про «российский след» и «руку Кремля» в намечающихся протестах. Также поручено проработать вопрос отключении ТВ и блокированию интернет-сайтов.

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