Командующий Сухопутных войск Канады прибыл на Галичину курировать разношерстный сброд украинских вояк

Впервые на Украине с рабочей поездкой находится командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Канады генерал-лейтенант Пол Винник. Об этом сегодня сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны бывшей Украины Александр Поронюк.

Во время сегодняшнего брифинга Пол Винник рассказал, что ему приятно находиться на Украине, на родине своего деда, который уехал из Радеховского района еще в 1890 году.

Как сообщил полковник Поронюк, основная цель пребывания командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Канады — ознакомление с Международным центром Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Куратор побывал на учебных местах, где канадские военные тренируют бойцов ВСУ. Ознакомился с новыми, недавно введенными в эксплуатацию учебными участками, на которых продолжают по стандартам НАТО готовить украинских вояк.

Генерал-лейтенант Канады, по словам Александра Поронюка, пообщался с командованием. Он отметил, что контракт по подготовке украинских боевиков действует до апреля 2017 года. Также пообщался с канадскими солдатами.

Следует отметить, что в пятницу, 18 ноября, состоится церемония закрытия международных учений «Кленовая арка — 2016».