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Украинские боевые самолеты ежедневно облетают линию разграничения на Донбассе

опубликовано alex1943 в Пнд, 14/11/2016 - 18:26 Новость: тема тэги гео
Samolet
«По нашим данным, в районе населенного пункта Петренково Новоайдарского района дислоцируется один тактический ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, в этом же районе зафиксированы учебные полеты украинской авиации. – сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

– Начиная с 3 ноября, местными жителями Новоайдарского района ежедневно фиксируются полеты двух фронтовых штурмовиков Су-25. Известно, что вылетают самолеты из населенного пункта Северодонецк в сторону населенного пункта Новоайдар, маршрут держат вдоль линии боевого соприкосновения. По нашим данным, полеты предназначены для отработки навыков пилотов в условиях, приближенных к боевым».

По мнению представителей военного ведомства Республики, этот факт свидетельствует о том, что украинское военное руководство не намерено соблюдать соглашения о режиме прекращения огня, достигнутые в Минске, а наоборот, делает все для дальнейшей эскалации военного конфликта на Донбассе.

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