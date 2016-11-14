Предатель Донбасса Фирсов угрожает посадить за решетку трех друзей Порошенко

Бывший народный депутат Украины от фракции БПП по квоте Виталия Кличко Егор Фирсов заявил, что даже после завершения работы в парламенте продолжит работать над тем, чтобы доказать факты большой коррупции и посадить за решетку трех друзей Петра Порошенко.

«Я продолжаю изучать всю информацию о коррупции друзей Порошенко. Сейчас я уже могу назвать конкретные фамилии этих людей — это украинский бизнесмен, миллионер и бывший народный депутат Украины Александр Грановский и народный депутат Украины, первый заместитель председателя фракции партии „Блок Петра Порошенко“ Игорь Кононенко. Именно по этим людям я имею подтвержденные факты коррупции», — заявил Егор Фирсов.

Ренегат Донбасса добавил, что, конечно, таких крупных коррупционеров намного больше.

«Будучи еще народным депутатом, я отправлял во все правоохранительные органы целые тома документов по расследованию коррупции среди чиновников, в том числе и дела Грановского и Кононенко. В результате я получил отписки, и однажды меня даже вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Зато ни НАБУ, ни МВД, ни СБУ не вызвали меня как заявителя», — рассказал Фирсов.

Егор Фирсов один из преступников, которые организовывали евромайдан в Донецке, после чего трусливо сбежали в Киев работать на врагов русского народа.