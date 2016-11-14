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Нацист Черновол об отставке Деканоидзе: что происходит в грузинской команде?

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 18:44 Новость: тема тэги гео
Нацист Тарас Черновол

Интересные изменения происходят в грузинской команде: в отличие от отставки скандального губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, увольнения руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе было неожиданным и непонятным.

Об этом в своей странице в Фейсбуке написал политический труп Тарас Черновол.

«Послушал брифинг Хатии Деканоидзе. Она явно нервничала, видно обстоятельства принятия решения были жесткими. Конкретики не было. Все выглядело, будто она отвечала на какие-то вопросы и обвинения, которые были раньше, до брифинга в других кабинетах. Мы их не слышали, можем лишь приблизительно угадывать содержание и тон. Но уже есть несколько очень разных отставок. Саакашвили пошел как обычный скандалист и хам. Деканоидзе и уже бывший начальник Одесской таможни с очень нечетким объяснением мотивов, но спокойно и даже аристократично. Еще раньше в несколько ином русле двигался Сакварелидзе — отрабатывал негативный текст, а когда доходило до вопросов с конкретными фамилиями, то старался избежать персональных выпадов.

Интересно, что же все-таки происходит в грузинской команде. Эти решения хоть как-то скоординированы? Это не моя тема, я ее не исследовал, но интересно. Может кто-то имеет какие конкретные факты и объяснения?», — говорится в сообщении кухонного эксперта.

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке.

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Денис Виноделов

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