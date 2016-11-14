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На Закарпатье третьи сутки остаются заблокированными два КПП на границе

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 18:59 Новость: тема тэги гео

На Закарпатье третьи сутки два пропускных пункта остаются заблокированными на украинском-словацкой и украинской-румынской границах.

Дорогу к КПП заблокировали водители автомобилей с иностранной регистрацией. Они требуют продлить срок пребывания таких автомобилей на территории Украины. Сейчас эта норма — 5 суток, активисты требуют увеличить ее до года.

Закарпатская прокуратура уже открыла уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Организаторам митинга, которые блокируют подъезд к границам грозит штраф или ограничение свободы сроком до трех лет.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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