Экс-нардеп Тарас Черновол находящийся во Львове заявил, что митинг под Национальным банком проплачен и организован «путинской коалицией Мураева-Рабиновича-Савченко-Тимошенко». Об этом украинский нацист Черновол пишет в Фейсбуке.

«Кстати, сегодня много говорили о митингах под Нацбанком путинской коалиции Мураева-Рабиновича-Савченко-Тимошенко. Имел несчастье пройти через этот митинг еще в первый день, когда спешил на эфир в Октябрьском, а из-за этих перекрыли Институтскую. Это, я так понимаю, митинговали „обманутые вкладчики“ банков, и то непростые (так им из фонда гарантирования вкладов до 200 тысяч вернули), а состоятельные (от 200 000 и далее до бесконечности)», — написал Черновол.

Экс-нардеп описывает свои впечатления от участников митинга.

«Так вот, судя по синюшным и деградированным рожам всех, мимо которых имел несчастье пройти (всех без исключения, кого видел на расстоянии до двух метров), единственным их вкладом могла быть заначка за подкладкой фуфайки на бутыль самогоняры. Судя по запаху, благородных напитков они не потребляют. На этот раз журналисты уже вынюхали, что мураевским „вкладчикам“ за день заплатили всего 100 гривен. Дикий демпинг. Хотя… сколько дешевого шмурдяка можно приобрести за сотку? Пожалуй, немало», — добавил политический труп Черновол.

Как сообщалось, в СБУ заявили, что митинг под НБУ является частью плана РФ по дестабилизации ситуации на Украине.